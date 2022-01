Calciomercato, scambio inaspettato | Donnarumma ha già dato l’ok

Gianluigi Donnarumma potrebbe essere ancora grande protagonista sul calciomercato. Il portiere ha già dato l’ok allo scambio

Dopo un’estate vissuta da protagonista, prima come uomo d’oro del calciomercato, anche perché a parametro zero, poi come portiere della Nazionale che ha vinto l’Europeo, anche grazie alle sue provvidenziali parate in finale contro l’Inghilterra, Gianluigi Donnarumma non ha vissuto mesi felicissimi al Paris Saint-Germain.

Arrivato con i migliori auspici (e con un contratto faraonico, che l’ha portato a lasciare il Milan) a Parigi, l’estremo difensore azzurro non si è ritagliato il posto che avrebbe voluto tra i pali della squadra francese, anzi: la maglia e i guantoni da titolare se li sta sudando tantissimo Gigio, e spesso è stato Keylor Navas ad avere la meglio. Qualcosa, però, potrebbe cambiare in futuro. Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘fichajes.net’, Donnarumma avrebbe detto sì a un trasferimento al Barcellona che, esattamente come l’ex rossonero, ha vissuto tempi migliori – per utilizzare un eufemismo. Ma andiamo con ordine.

Calciomercato, Donnarumma al Barcellona con lo scambio

Marc-André ter Stegen, estremo difensore blaugrana, infatti, è finito sotto accusa spesso e il presidente Joan Laporta, nel suo casting per un sostituto, ha messo nel mirino proprio il ‘parisien’. La formula? Uno scambio, ovviamente. Perché se dal punto di vista dei risultati i catalani non ridono, da quello economico la situazione non migliora affatto. E quindi sì, Donnarumma potrebbe arrivare al posto del tedesco, trovando quindi nuovamente un ruolo da protagonista, mentre ter Stegen diventerebbe un’alternativa di lusso di Navas al PSG.

Qualche ostacolo potrebbe esserci, visto il super contratto con cui l’azzurro è legato ai francesi, ma dopo tutto per lui sarebbe un sogno giocare in una delle squadre che ha fatto la storia del calcio. E poi sì, magari con Gigio ci potrebbe essere la svolta, e il ritorno del Barcellona ai livelli a cui ci aveva abituati.