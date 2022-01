Calciomercato, l'allenatore blinda Milik | Salta l'attaccante per la Juventus

La Juventus sta cercando sul mercato una prima punta che possa prendere il posto dell’infortunato Federico Chiesa

Non c’è il solo Dusan Vlahovic nella lista della spesa della Juventus per questo mercato invernale. Il club bianconero, che vorrebbe regalare a Massimiliano Allegri una prima punta di livello dopo l’infortunio che terrà fuori Chiesa per tutta la stagione, sta valutando più di un profilo.

I bianconeri sanno benissimo che arrivare all’attaccante serbo non sarà per niente semplice, nonostante abbiano già preparato una serie di mosse a sorpresa per abbattere la barricata della Fiorentina sul mercato. La dirigenza juventina, però, dovrà superare più di un ostacolo, visto che oltre alla resistenza viola va tenuta d’occhio la pericolosa concorrenza dell’Arsenal sul talento del 2000. Anche per questa ragione la Juventus nei giorni scorsi ha fatto partire una serie di sondaggi per la candidatura del nuovo numero 9, tra i quali una proposta giunta direttamente in Francia.

Juventus, il tentativo andato a vuoto per Milik

Al centro dell’interesse bianconero, secondo quanto rimbalzato nelle scorse ore su ‘L’Equipe’, era tornato Arek Milik, ex centravanti del Napoli oggi al Marsiglia. La Juventus avrebbe addirittura avanzato un’offerta per averlo subito in prestito sino al termine della stagione. Il ruolo fondamentale che l’attaccante polacco ricopre all’interno degli schemi di Jorge Sampaoli, ha però convinto i francesi a respingere l’assalto juventino.

Non solo la Juventus sull’ex Napoli che ha ricevuto la corte di diversi club spagnoli. Interessati al prestito sino a giugno, anche Siviglia e Maiorca hanno incassato un secco no da parte del Marsiglia, a riprova della grande fiducia che il club ripone nei confronti di Milik. Realizzate le difficoltà per arrivare al polacco, così, la Juve avrebbe deciso di anticipare l’assalto in programma per la prossima estate e tentare subito di portare Vlahovic e Torino.