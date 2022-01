Calciomercato Juventus, la carta che cambia il futuro di Morata

Calciomercato Juventus, resta in bilico il futuro di Alvaro Morata: ecco la mossa che può cambiare tutto per l’attaccante

Si entra negli ultimi determinati giorni di calciomercato invernale, tutte le società al lavoro per le ultime mosse. Particolarmente attiva la Juventus, che continua a monitorare con grande attenzione la situazione dell’attacco, per un possibile colpo in entrata, ma anche in uscita.

Alvaro Morata, come noto, è nel mirino del Barcellona, che a sua volta avrebbe bisogno di un attaccante. Il nome è gradito a Xavi e l’ipotesi blaugrana non dispiacerebbe allo spagnolo. La situazione, come raccontato da Calciomercato.it, rimane però ferma: senza un sostituto, la Juventus non farà partire Morata. Allegri è stato chiaro con il giocatore, che non sta forzando la mano. Ma in Catalogna non mollano e in questi ultimi giorni sperano ancora di mettere a segno l’affare.

Calciomercato Juventus, il Barcellona insiste per Morata: la chiave

Come riportato da ‘Sport’, Xavi insiste, soprattutto alla luce del serio infortunio occorso ad Ansu Fati, che obbliga a cercare un rinforzo in prima linea che già prima era ritenuto essenziale. Pesa anche la delicata situazione di Ousmane Dembelè, ormai in rotta con il club, che però potrebbe essere una delle carte risolutive per il Barça per riproporre l’assalto con maggior convinzione.

Se si concretizzasse la cessione del francese, infatti, la società libererebbe spazio nel monte salariale per poter ingaggiare Morata. Tutto, in ogni caso, continua a passare dalla Juventus. Qualora i bianconeri riuscissero a trovare in questi giorni un sostituto adeguato, su base temporanea fino alla fine della stagione, oppure mettendo a segno da subito il grande colpo come potrebbe esserlo Vlahovic, allora potrebbe esserci il via libera per la cessione dello spagnolo. Diversamente, resterà tutto com’è in questo momento.