La Juventus saluta Arthur | Sostituto clamoroso

E’ stata fatta la scelta sul centrocampista: ecco il preferito per la mediana per il dopo Arthur. Il punto

E’ ancora bloccato il calciomercato della Juventus. Massimiliano Allegri si aspettava l’acquisto di almeno un centrocampista e di un attaccante. Nemmeno il grave infortunio di Federico Chiesa ha spinto la dirigenza a premere il tasto sull’acceleratore per un rinforzo in avanti.

In questi giorni si è parlato tanto del possibile acquisto di Azmoun. Il calciatore dello Zenit ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma in queste ore ha firmato un contratto dalla prossima stagione col Bayer Leverkusen. I tifosi, in queste ore, però pensano soprattutto al futuro, che porta il nome di Dusan Vlahovic. La situazione per il serbo va monitorata: è vero che il calciatore piace parecchio alla Juventus ma è difficile che possa varcare i cancelli della Continassa già a gennaio.

La priorità in casa Juventus, sembrano essere altro in questo momento. Si guarda alle cessioni, alla possibilità di alleggerire il monte-ingaggi. I calciatori con la valigia in mano, non è un segreto, sono Ramsey, che continua a piacere in Inghilterra, e Arthur. Sul brasiliano va seguita con attenzione la pista Arsenal. I Gunners sono pronti a prelevare il calciatore ex Barcellona in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus, ecco il nuovo centrocampista

E’ evidente che la Juventus, dopo la cessioni, sarebbe chiamata a rafforzare il pacchetto mediano. Calciomercato.it, sulla propria pagina Telegram, ha chiesto su chi dovrebbe puntare per sostituire Arthur. Il sondaggio è stato ampiamente vinto da Frenkie de Jong, che ha raccolto il 50% delle preferenze. Il sogno dei bianconeri è dunque quello di far giocare ancora insieme de Ligt con il connazionale. Un’impresa non certo facile visti i possibili costi da affrontare, tra cartellino e stipendio.

Più facile sarebbe certamente arrivare a Zakaria, che vedrà scadere il proprio contratto con il Borussia Moenchengladbach. Per lui il 33% dei voti. Per il calciatore bisogna fare attenzione alla concorrenza inglese e a quella del Bayern Monaco.

Più staccate le altre alternative: Ruben Loftus-Cheek si è fermato al 9%, Bruno Guimaraes al 5. Proprio del calciatore del Lione vi abbiamo parlato nelle scorse ore. Aulas è pronto a cedere il proprio talento ma a cifre davvero importanti: il brasiliano non lascerà l’OL per meno di 40-45 milioni di euro. Il numero uno del club francese si augura che si possa scatenare un’asta, visto che piace ad Arsenal, Manchester United, Newcastle, Tottenham, Atletico Madrid e Psg.