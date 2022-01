Bologna, dura replica a Mihajlovic: “Non è assolutamente vero”

Dijks controbatte alle ‘accuse’ rivoltegli da Sinisa Mihajlovic dopo la sconfitta col Verona

Dijks allo scoperto. Attraverso una storia Instagram, il difensore del Bologna ha replicato a muso duro al suo allenatore Sinisa Mihajlovic.

Dopo la sconfitta col Verona, il tecnico del Bologna ha detto che l’olandese e Skov Olsen “sono due giocatori che non hanno più piacere di stare qui a Bologna e perciò devono andare via”.

Queste le parole di Dijks: “Ho visto alcuni messaggi nei quali si dice che non sono più felice di giocare per il Bologna. Ciò non è assolutamente vero – le parole nella storia Instagram, vedi in basso, del difensore del Bologna – Lo voglio precisare perché dal mio arrivo nel 2018 finora ho sentito costantemente il supporto dei fan e della squadra. I fan sono nel mio cuore. Sono fiero e onorato di poter indossare la maglia del Bologna e darò sempre il me a questo club, fino alla fine”, ha concluso l’olandese.