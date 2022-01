Calciomercato, l’annuncio a sorpresa: “Devono andare via!”

Calciomercato, annuncio che scuote le trattative in uscita: in vista una doppia cessione, giocatori fuori dal progetto

Serata amara per il Bologna e per Sinisa Mihajlovic, cui non è bastato il vantaggio siglato da Orsolini per uscire con dei punti da Verona. Rimonta subita e ko arrivato nel finale, terza sconfitta consecutiva per i felsinei, la sesta nelle ultime sette gare.

Momento davvero negativo, dal punto di vista dei risultati, con tante assenze che stanno incidendo pesantemente. E tensioni anche all’interno della squadra, con l’annuncio proprio di Mihajlovic, nel post gara, in conferenza stampa, che scatena una sorta di terremoto. Il tecnico ha infatti dichiarato che due giocatori sono di fatto fuori dai suoi piani e andranno verso la cessione. Su Skov Olsen e Dijks ha infatti spiegato: “Sono due giocatori che non hanno più piacere di stare qui a Bologna e perciò devono andare via. Non posso tenere qui giocatori che si tirano fuori nel momento del bisogno”. Negli ultimi giorni di mercato, dunque, l’esterno offensivo e il laterale di difesa faranno le valigie e potrebbero tornare utili a diverse squadre, in Italia e non solo.