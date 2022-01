I consigli al Fantacalcio per la ventitreesima giornata di Serie A

Chi schierare al fantacalcio, alla ventitreesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

Il campionato di Serie A arriva al turno prima della sosta per le nazionali con una giornata che presenta diverse sfide molto interessanti.

Mentre ci sarà molta attenzione per quello che succederà fra Inter e Venezia, il Milan, domenica, ospiterà la Juventus di Massimiliano Allegri in un altro snodo fondamentale per la stagione di entrambe le squadre.

Fantacalcio, i consigli per la 23esima giornata

Verona-Bologna venerdì ore 20.45

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Sansone; Skov Olsen.

Hot: Barak va sempre schierato, anche Caprari. Ok Dominguez

Not: Stiamo perdendo la fiducia in Soriano

Sorpresa: Tornate a mettere Faraoni

Genoa-Udinese sabato ore 15

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Østigard, Vasquez, Calafiori; Sturaro, Badelj, Melegoni; Portanova; Destro, Yeboah.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Pussetto.

Hot: Destro e Beto, simboli dell’essere bomber di provincia

Not: Calafiori non ci convince

Sorpresa: Portanova ha grande voglia di incidere

Inter-Venezia sabato ore 18 (rischio rinvio)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Cuisance, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

Hot: Dzeko vuole tornare a graffiare a San Siro. Bene Okereke

Not: Dobbiamo ancora inquadrare Cuisance

Sorpresa: Attenzione ad Aramu

Lazio-Atalanta sabato ore 20.45

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; De Roon, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic, Pessina; Muriel.

Hot: Immobile e Muriel vanno sempre messi in campo

Not: Freuler non è la vostra prima scelta

Sorpresa: Raul Moro può essere la rivelazione

Cagliari-Fiorentina domenica ore 12.30

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Altare, Goldaniga, Lykogiannis; Zappa, Nandez, Marin, Ladinetti, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

Hot: Vlahovic non si ferma più. Bonaventura è un top

Not: Goldaniga riceve troppi cartellini

Sorpresa: Torreira ha scoperto anche i bonus

NAPOLI-SALERNITANA domenica ore 15:00 (rischio rinvio)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Lozano; Mertens.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Veseli, Gyomber; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Gondo, Bonazzoli.

Hot: Zielinski da schierare così come Ruiz e Mertens

Not: Evitiamo tutta la Salernitana

Sorpresa: E’ tempo di rilanciare Osimhen

SPEZIA-SAMPDORIA domenica ore 15:00

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Kiwior, Bastoni; Verde, Agudelo, Gyasi.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Dragusin, Augello; Candreva, Askildsen, Rincon, Thorsby; Gabbiadini, Caputo.

Hot: Verde sa come segnare. Bastoni ci piace così come Gabbiadini

Not: Kiwior difficilmente regalerà grosse soddisfazioni

Sorpresa: E se Giampaolo rilanciasse Quagliarella?

TORINO-SASSUOLO domenica ore 15:00

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Defrel; Scamacca.

Hot: Scamacca ha il piede caldo!. Vojvoda e Lukic ottime scelte

Not: Muldur si può lasciare fuori

Sorpresa: Milinkovic-Savic per il riscatto

EMPOLI-ROMA domenica ore 18:00

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Ismajli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Sergio Oliveira; Zaniolo, Mkhitaryan, Afena-Gyan; Abraham.

Hot: Abraham non può fermarsi! Mkhitaryan-Bajrami, trequartisti da bonus

Not: Marchizza non è una buona idea

Sorpresa: Troppo tempo dall’ultimo gol di Mancini, deve sbloccarsi

MILAN-JUVENTUS domenica ore 20:45

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Arthur, Locatelli; Dybala, Morata, Kulusevski.

Hot: Leao-Dybala, San Siro aspetta loro! Theo-Cuadrado sfida da bonus

Not: Bakayoko può andare in difficoltà

Sorpresa: Ante Rebic difficilmente sbaglia la partita contro la Juve