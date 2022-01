Juventus, UFFICIALE: Ramsey guarito dal Covid-19

Aaron Ramsey è guarito dal Covid-19. Lo comunica in via ufficiale la Juventus

Ramsey non è più alle prese con il Covid-19. Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus fa sapere che il gallese è risultato negativo all’ultimo tampone

“Aaron Ramsey ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento”, recita la nota del club bianconero.

Il classe ’90 è ai margini e in uscita dalla Juve: per lui possibile ritorno in Premier, con il Crystal Palace dell’ex Vieira dato attualmente in netta pole.