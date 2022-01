E’ morto Camillo Milli, il presidente della Longobarda di Canà

È morto Camillo Milli, 91 anni, attore che ha interpretato il ruolo di presidente della Longobarda ne L’allenatore nel Pallone

All’età di 91 anni si è spento a Genova Camillo Milli, storico attore che ha diviso la sua carriera tra teatro, cinema e televisione. Nato a Milano il 1° agosto 1929, ha fatto i suoi esordi da attore al Piccolo Teatro di Milano con Giorgio Strehler.

Trasferitosi a Genova al Teatro Stabile del capoluogo ligure, ha anche recitato (sia a teatro che in tv) al fianco di Dario Fo. Negli anni ’70 e ’80 le sue apparizioni al cinema, dove fu uno dei volti più noti della commedia italiana. Il suo volto compare al fianco di Paolo Villaggio in Fantozzi contro tutti, ma è un altro il film in cui viene ricordato maggiormente: L’allenatore nel pallone. Al fianco di Lino Banfi (Oronzo Canà), interpreta il presidente della Longobarda, matricola arrivata chissà come in Serie A.