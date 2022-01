Calciomercato Juventus, nuova cessione in arrivo | I dettagli

Torna e riparte subito: la Juventus si appresta a chiudere l’operazione. Ecco tutti i dettagli

In questo calciomercato di gennaio la Juventus punta soprattutto a sfoltire l’organico, a ridurre in sostanza il monte ingaggi. Tra i giocatori in uscita ce n’è anche uno che di fatto non ha mai indossato la maglia bianconera.

Parliamo di Mohamed Ihattaren, centrocampista olandese acquistato dal Psv l’estate scorsa per 1,9 milioni di euro e subito parcheggiato alla Sampdoria.

L’esperienza in blucerchiato è però durata pochissimo, Ihattaren non è mai sceso in campo, abbandonando presto squadra e città per far ritorno in Olanda per motivi famigliari. Per giorni si è reso irreperibile.

Nel frattempo ha rotto con Mino Raiola, suo agente, affidandosi ad Ali Dursun, procuratore tra gli altri di de Jong del Barcellona.

Il talento quasi 20enne ora è pronto a ripartire, seppur sempre dall’Olanda. Stando al ‘De Telegraaf’ Dursun è in trattativa con il Ds dell’Ajax Overmars per il passaggio del suo assistito alla corte di ten Hag. Il quale ha già parlato con il ragazzo di proprietà della Juventus che, fino a dicembre, sembrava vicino all’Utrecht.

L’operazione è saltata per via di alcune divergenze economiche (legate probabilmente a una eventuale risoluzione del contratto) tra lo stesso Ihattaren e la società presieduta da Andrea Agnelli.

Calciomercato Juventus, Ihattaren riparte dall’Ajax: prestito con opzione d’acquisto

L’affare con l’Ajax avrebbe invece ottime possibilità di andare in porto, se non altro per gli eccellenti rapporti – vedi l’affare de Ligt – che intercorrono tra i due club. Le discussioni sono già partite, il tutto potrebbe chiudersi sulla base di un prestito fino a giugno con opzione d’acquisto.