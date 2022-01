Calciomercato Juventus, una cessione e due acquisti: Allegri gongola

Via Arthur per il doppio acquisto. La Juventus programma il calciomercato di gennaio: ecco la situazione

La Juventus è a lavoro per trovare i giusti incastri per questo calciomercato di gennaio. Non è un segreto che la squadra di Massimiliano Allegri cerca rinforzi dalla cintola in su. Fare affari in questa sessione invernale non è per nulla facile, anche difficilmente si assisteranno ad esborsi in denaro.

Serve dunque, almeno un sacrificio, affinché il tecnico livornese abbia dei nuovi calciatori. L’idea sarebbe quella di rafforzare la mediana ma anche l’attacco. In queste ore tiene banco il futuro di Arthur. E’ evidente che Allegri non voglia di privarsi del centrocampista qualora non avesse tra le mani già un sostituto. Vi abbiamo raccontato che Arthur-Arsenal in queste ore continua ad essere una pista calda da seguire: l’affare potrebbe andare in porto in prestito oneroso per 18 mesi.

Per quanto riguarda l’attacco, la Juventus ha deciso di fare il grande investimento la prossima estate. Il nome in cima alla lista della spesa resta quello di Scamacca. L’affare può essere favorito dagli ottimi rapporti con il Sassuolo ma il sogno rimane Dusan Vlahovic e se ci fosse uno spiraglio, i bianconeri ci proverebbero.

Oggi, invece, il profilo più seguito, per via del fatto che può arrivare a cifre contenute, è quello di Azmoun dello Zenit. E’ evidente che per dare il via libera al calciatore, il club russo debba prima trovare il sostituto.

Calciomercato Juventus, il punto di Schiffo

Luigi Schiffo, intervenuto ai microfoni d Radio Radio, ha fatto il punto sul calciomercato dei bianconeri: “La Juventus può fare acquisti a gennaio solo se prima cede, come ha ribadito Arrivabene. Tutto gira intorno ad Arthur per il quale è sempre viva la pista che posta all’Arsenal, tanto che il suo agente è a Londra in questi giorni. A quel punto, la Juve potrebbe aprir la porta per un arrivo a centrocampo: o il rientro di Rovella dal Genoa o Zakaria dal Borussia Moenchengladbach, mentre in attacco il favorito per costo di cartellino e ingaggio è Azmoun. La partenza di arthur avrebbe la doppia valenza di fare cassa per prendere i due rinforzi per Allegri e liberare il posto da extracomunitario. Zaniolo? è vero che piace, ma per giugno, non per questa sessione di mercato”.