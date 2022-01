Sampdoria, UFFICIALE il ritorno: ecco il nuovo tecnico

Dopo l’esonero di D’Aversa la Sampdoria ha annunciato il nome del nuovo tecnico: firma fino a fine stagione con opzione fino al 2024

Dopo due anni e mezzo di lontananza, Marco Giampaolo torna a Genova per sedere nuovamente sulla panchina della Sampdoria. Il club blucerchiato ha infatti ufficializzato la firma del tecnico, che sarà alla guida della squadra almeno fino alla fine della stagione. Dopo l’esonero di Roberto D’Aversa, la Samp ha scelto di puntare su Giampaolo, che ha guidato i blucerchiati per tre stagioni, dal 2016 al 2019. Dopo le non fortunate esperienze con Milan e Torino, l’allenatore riparte dunque dalla piazza dove si è consacrato.

Giampaolo ha firmato un contratto sino a fine stagione, con opzione di rinnovo sino al 2024. Lo ha comunicato la Sampdoria nel comunicato ufficiale con cui ha presentato il tecnico. Toccherà a lui dunque cercare di riuscire a raggiungere la salvezza: al momento i blucerchiati hanno 4 punti di vantaggio sul Cagliari, terz’ultimo in classifica a quota 16. Questo il comunicato della società doriana:

“L’U.C. Sampdoria dà il bentornato a Marco Giampaolo in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022 con opzione fino al 30 giugno 2024.

Al tecnico e al suo staff un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Marco Lanna anche a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutta la società”.