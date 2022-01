Calciomercato Juventus, dall’ombra alla ‘Joya’: un ribaltone targato Dybala

È cambiato tutto in una manciata di ore: il mondo di Paulo Dybala sembra essersi improvvisamente capovolto dalla gara contro l’Udinese a quella contro la Sampdoria

Da sabato a martedì: cambia in un lampo l’umore di Paulo Dybala, sempre al centro delle vicende di mercato della Juventus, in virtù di un rinnovo di contratto che per ora proprio non arriva. L’attaccante argentino ha infatti deciso di far parlare il campo, prima con gol e una prova a tutto tondo contro l’Udinese in campionato, e poi con un altro sigillo da subentrante questa volta in Coppa Italia contro la Sampdoria. La ‘Joya’ ha quindi ricominciato a parlare la lingua comune ai grandi attaccanti, quella del gol, ma al contempo ha anche dato un paio di segnali molto importanti all’interno di un contesto che iniziava a farsi spigoloso.

Il mondo di Dybala sembra essersi infatti capovolto in una manciata di ore. La reazione dopo la rete che ha sbloccato la gara contro l’Udinese non era passata inosservata, con tanto di mancata esultanza ed uno sguardo fermo e rivolto verso la tribuna. Cercava un amico in tribuna, parole sue, ma alla luce della delicata situazione col rinnovo che non arriva, era più che lecito vederci un caso.

Calciomercato Juventus, come è cambiato il mondo di Dybala: dall’Udinese alla Sampdoria

Anche le parole pre partita contro la Sampdoria di Arrivabene non hanno contribuito a distendere la situazione: “Del rinnovo se ne parlerà a febbraio, come per gli altri calciatori”. A riportare tutto nella norma ci ha pensato quindi lo stesso Dybala, scendendo in campo con quella determinazione che ai campioni risulta decisiva. Ingresso subito da protagonista col gol che chiude la partita, ma questa volta ha esultato mandando in estasi i tifosi, che hanno di fatto ottenuto la reazione che avrebbero tanto desiderato.

Al momento dell’ingresso in campo peraltro, i supporters presenti allo ‘Stadium’ gli hanno anche tributato una calorosa accoglienza, poi ripagata da gol, esultanza e da un gesto da capitano vero, quando ha di fatto concesso ad Alvaro Morata di battere e realizzare il rigore del poker. La ciliegina sulla torta arriva nel post partita quando torna a ridere e scherzare anche sui social prendendo in giro Cuadrado: primi importanti segnali di distensione che fanno bene all’ambiente e all’umore della ‘Joya’, passata dal broncio al sorriso con un colpo di spugna. Il mondo di Dybala sembra cambiato: tutto in appena tre giorni.