Juventus, cessione eccellente: scelto il big da sacrificare

Scelta fatta e inaspettata: ecco il calciatore della Juventus da sacrificare fin da subito. E’ un big per Allegri

Non si sblocca il calciomercato della Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri ha assoluto bisogno di rinforzi dalla cintola in su ma fino a questo momento, al 19 gennaio, non si registra alcun affare ufficiale.

Come vi stiamo raccontando in questi giorni, almeno un paio di calciatori potrebbero lasciare Torino: il Covid-19 ha frenato l’uscita di Ramsey, ma negli ultimi giorni di mercato la pista che lo riporta in Inghilterra, potrebbe riaprirsi.

Il gallese, però, non è l’unico che piace in Premier League: attenzione, infatti, ad Arthur, sul quale c’è il forte interesse da parte dell’Arsenal ma per il momento Massimiliano Allegri ha stoppato la sua partenza verso Londra.

La Juventus, come ovvio che sia, dopo l’infortunio di Federico Chiesa, sta guardando al mercato degli attaccanti. E’ alla ricerca, per il momento, di un profilo low cost, che non pesi molto alle casse bianconere. L’idea viva è quella di Azmoun ma serve, anche in questo caso, che lo Zenit, proprietario del cartellino del giocatori, trovi un sostituto. L’iraniano ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e questo chiaramente facilita la trattativa. Per quanto riguarda il super bomber, tutto lascia pensare che si farà in estate. Il sogno resta Vlahovic ma è Scamacca la pista più percorribile nonostante la concorrenza dell’Inter.

Calciomercato Juventus, sorprese di gennaio: via Dybala

Parlando di calciomercato e di possibile sorprese, che non si possono mai escludere, abbiamo chiesto ai nostri utenti – attraverso il profilo Twitter di Calciomercato.it – in caso di necessità quale sarebbe il big più sacrificabile della Juventus.

Il sondaggio è stato vinto da Paulo Dybala, con il 39,4% dei voti. E’ probabile che la questione rinnovo abbia pesato nelle scelte dei sostenitori, che preferirebbero privarsi più dell’argentino che di de Ligt. L’olandese, che continua ad essere al centro di diversi rumors di calciomercato, in seguito alle parole dell’agente, Mino Raiola, si è fermato al 35,6%.

Decisamente più staccato, Federico Chiesa. L’attaccante, che ha chiuso la stagione, non è andato il 9,1%. In pochi vorrebbero separarsi dal calciatore ex Fiorentina, protagonista con la Nazionale agli ultimi Europei.