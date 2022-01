Dybala via subito dalla Juventus: Allegri accetta lo scambio

Altro clamoroso scambio di calciomercato già a gennaio tra il Barcellona e la Juventus. Ci sarebbe già il sì di Massimiliano Allegri

Continua a tenera banco il caso Paulo Dybala in casa Juventus. L’attaccante, dopo l’esultanza polemica, in occasione del match contro l’Udinese, ha segnato anche ieri sera, nella partita valevole per gli Ottavi di finale di Coppa Italia, contro la Sampdoria.

L’ex Palermo sta attraversando indubbiamente un ottimo momento ma la firma sul contratto è ancora lontana. Sono cambiate le carte in tavola e un addio del calciatore non è più da escludere. Sullo sfondo, come vi stiamo raccontando in questi giorni, c’è l’Inter di Beppe Marotta, pronta all’ennesimo sgarbo alla sua ex squadra.

E’ evidente che la questione Dybala vada monitorata con attenzione e costantemente. Il futuro dell’argentino è davvero tutto da scrivere e non si può dare nulla per scontato. Il rinnovo non è del tutto saltato ma la sensazione è che la Juventus difficilmente alzerà la propria offerta. Dovrà dunque essere il calciatore a venire incontro alle esigenze del club.

Un addio a parametro zero, come detto, non è da escludere ma esiste anche una terza ipotesi, poco gettonata al momento, che però non può essere scartata. Un’ipotesi che non dispiace ai tifosi, quella dell’addio, e che trova conferme in Spagna.

Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Dembele: il punto

‘ElNacional.cat’ lancia una notizia che avrebbe del clamoroso, ma che aiuterebbe due società, che sono in difficoltà nel rinnovare il contratto dei propri calciatori. Oltre della Juventus, con Paulo Dybala, stiamo parlando del Barcellona e Ousmane Dembelé.

Xavi ha dato prova di credere tanto nel francese ex Borussia Dortmund ma l’intesa per il rinnovo non è stata ancora trovata. La soluzione, che verrebbe in soccorso di entrambe le squadre, come detto, sarebbe dunque uno scambio a gennaio: Dembele andrebbe a vestire la maglia bianconera e Dybala quella blaugrana. Uno scambio, si legge, che avrebbe già trovato il via libera da parte di Massimiliano Allegri.

Se l’affare dovesse davvero andare in porto, sarebbe il secondo grande scambio tra i due club. Quello tra Pjanic e Arthur, fin qui, però, non è proprio andato bene.