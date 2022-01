UFFICIALE | Genoa, scelto il nuovo allenatore: che sorpresa

Il Genoa, dopo aver esonerato Shevchenko ed aver incassato il no di Labbadia, ha scelto il nuovo allenatore: nome a sorpresa

Esonerato Shevchenko ed incassato il no di Labbadia, il Genoa tira fuori un nome a sorpresa. E’ ufficiale l’arrivo di Alexander Blessin sulla panchina del grifone. Il tecnico tedesco ha firmato un contratto fino al 2024 con la società ligure.

Classe 1973, ex attaccante, ha guidato le formazioni giovanili del Lipsia, prima di essere ingaggio n2l 2020 dall’Oostende, società che milita nella Serie A belga ed è attualmente impegnata nella lotta per non retrocedere. Proprio dall’Oostende ha preso il Genoa per provare l’impresa salvezza. Attualmente la formazione rossoblù è penultima in classifica con sei punti di distacco (e una partita in più) dal Venezia, squadra che attualmente occupa il quartultimo posto.