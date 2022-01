Juventus-Sampdoria, Landucci: “Dybala determinante” | La dedica per Chiesa

Il vice di Allegri Marco Landucci ha parlato dopo la vittoria in coppa Italia della Juvetnus contro la Sampdoria: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di ‘Mediaset’ dopo Juventus-Sampdoria, ottavo di finale di coppa Italia, il vice di Allegri Marco Landucci ha commentato la gara: “Non era facile, siamo stati bravi. La squadra ha fatto la partita giusta, tutti i ragazzi hanno fatto una bellissima partita, siamo contenti. Per noi è molto importante la coppa Italia. Temevamo questa partita, ma sono stati tutti molto bravi”.

DYBALA – “Sta facendo molto bene, siamo contenti del suo rendimento. E’ stato determinante in queste partite, come deve fare sempre. Abbiamo avuto la sfortuna che lo abbiamo perso per qualche partita. Nessuno lo dice ma abbiamo avuto diversi problemi come Chiesa: la vittoria la dedichiamo a lui, forza Federico che passerai anche questa e tornerai più forte di prima”.

ATTEGGIAMENTO – “E’ cambiato l’atteggiamento. E’ importante poi ovviamente vincere ci dà fiducia. Abbiamo perso punti con le piccole, l’unica cosa che conta è il lavoro, la voglia. Stiamo avendo continuità, ora dobbiamo parlare poco e fare i fatti. Domenica abbiamo una partita difficile contro il Milan ma andremo là a fare la nostra partita”.