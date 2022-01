CMIT TV | TG Mercato e Speciale Serie A: SEGUI la DIRETTA!

Appuntamento su CMIT TV: alle 15 nuovo speciale di calciomercato, come sempre in diretta sul nostro canale Twitch

Nuovo appuntamento su CMIT TV: a partire dalle ore 15.00 saremo in diretta come sempre sul canale Twitch di Calciomercato.it per approfondire le ultime novità di mercato sulla Serie A: focus sul futuro di Paulo Dybala, diviso tra il rinnovo con la Juventus e la corte dell’Inter. Inoltre, tutte le ultime in vista delle partite di Milan e Napoli.

Conduce Riccardo Meloni, affiancato dal nostro Martin Sartorio e da Giorgio Musso in collegamento esterno. Come ospiti avremo Alberto Mauro di ‘Juventusnews24’ e l’esperto di mercato Rudy Galetti.