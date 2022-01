Donnarumma protagonista | Cambia il futuro del portiere del PSG

Donnarumma di nuovo protagonista con la maglia del Paris Saint-Germain: il suo futuro è sempre più chiaro. Tutti i dettagli

Gigio Donnarumma torna a far parlare di sé. Stavolta, però, è per le sue parate in campo: l’ex Milan è stato uno degli assoluti protagonisti del PSG, al pari di Kylian Mbappé, nella vittoria di ieri sera in Ligue 1 contro il Brest.

“Rispetto al Milan, qui al Paris Saint-Germain c’è più pressione. Ora sono in un club che vuole vincere tutto. Keylor Navas è un amico, la concorrenza è normale. Il premio di miglior portiere deve essere solo l’inizio, le mie ambizioni sono sempre le stesse: vincere, vincere, vincere”. Le ultime dichiarazioni dell’estremo difensore della Nazionale italiana avevano fatto nuovamente discutere soprattutto in casa rossonera. Il classe 1999 sembra sempre più dentro al progetto del club parigino e a suo agio tra i pali. Sta convincendo tutti, Pochettino compreso, con le sue parate, e conquistando la ribalta rispetto a Keylor Navas. Contro il Brest, infatti, Donnarumma ha compiuto un autentico miracolo: una super parata esaltata questa mattina dai principali quotidiani francesi, a partire da ‘L’Equipe’. L’ex Milan è sempre più protagonista nel Paris Saint-Germain e il suo futuro sembra ormai chiaro. Spazzate via tutte le voci e le indiscrezioni dei primi mesi della sua avventura parigina.

Calciomercato, cambia il futuro di Donnarumma | Le ultime

Donnarumma è tornato subito in perfetta forma e già decisivo dopo il Covid. La grande parata di ieri conferma la sua ritrovata fiducia e, ovviamente, le sue straordinarie qualità. Il dualismo con Keylor Navas non mette più in bilico il futuro del portiere azzurro.

In altre parole, sembrano non esserci più dubbi: l’ex Milan, negli ultimi mesi di nuovo accostato alla Juventus e non solo, è destinato a rimanere a Parigi ancora a lungo e a diventare una delle colonne della squadra dei sogni capitanata da Messi, Neymar e, almeno fino a giugno, Kylian Mbappé.