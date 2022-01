Nuovo ‘sgarbo’ a Donnarumma | Il rifiuto che fa discutere

Prosegue in maniera non semplice l’avventura di Gianluigi Donnarumma al Psg: la mossa della società che scontenta il portiere

Il trasferimento con tanto di contratto milionario, in estate, al Psg, è stato uno degli eventi di rilievo del calciomercato. Gianluigi Donnarumma ha aperto una nuova fase della sua carriera, determinato a essere protagonista in Europa anche con la maglia di club, dopo la vittoria di Euro 2020 con la Nazionale. Ma le cose non sono andate finora come previsto.

Che ci sarebbe stato un dualismo non facile da vincere con Keylor Navas si poteva immaginare. Ma l’estremo difensore azzurro sta facendo davvero fatica a imporsi nelle gerarchie di Pochettino. Su 21 gare in campionato, ne ha disputate appena otto, tre su sei in Champions League e una su due in Coppa di Francia. Al momento, a frenare Donnarumma c’è anche la positività al coronavirus. Ma a rendere la sua posizione ancora più complessa, ci sono gli ultimi rumours di mercato sul Psg.

Donnarumma sempre in bilico al Psg: la decisione a sorpresa su Keylor Navas

Stando a quanto riportato da ‘RMC Sport’, infatti, il Newcastle avrebbe preso informazioni su Keylor Navas. I ‘Magpies’, che in questa e nelle prossime sessioni di mercato hanno intenzioni bellicose, pianificando numerosi investimenti importanti dopo il cambio di proprietà, vorrebbero costruire dalle fondamenta una squadra di livello, con il portiere costaricense. Tuttavia, il Psg, soddisfatto dal suo rendimento, avrebbe prontamente rispedito al mittente la proposta. Un segnale del fatto che al momento non ci sarebbe ancora la volontà di fare di Donnarumma un titolare inamovibile, cosa che potrebbe causare un certo malumore al portiere della Nazionale.