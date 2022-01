Icardi stravolge i piani della Juventus | Addio al PSG e Allegri accontentato

Nuovo colpo di scena sul fronte Icardi, l’addio al PSG potrebbe arrivare già nel mercato di gennaio: Allegri accontentato

Federico Cherubini ha ancora due settimane di tempo a disposizione per infiocchettare la rosa della Juventus che darà l’assalto agli obiettivi stagionali: il rebus più grande resta legato all’attacco.

Il primo pensiero di Massimiliano Allegri è legato al centrocampo, con il trasferimento di Arthur all’Arsenal bloccato fino a che non arriverà un sostituto a Torino, ma anche in attacco sarebbe necessario un intervento. Il nome di Mauro Icardi continua a riecheggiare nella testa del tecnico livornese, da sempre un suo grande estimatore, e quella dell’argentino resta una candidatura forte per l’attacco della Juventus. La svolta potrebbe essere arrivata in queste ore, con l’addio al PSG che potrebbe arrivare già nel mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, Morata bloccato a Torino | Il Barcellona vira su Icardi

La possibile svolta per l’attacco della Juventus potrebbe essere arrivata dalla Spagna: secondo quanto riferito da ‘Info Blaugrana’, il Barcellona avrebbe deciso di virare su Maurito Icardi per il mercato di gennaio. Questo spiegherebbe anche il raffreddamento della pista Morata, come raccontato su Calciomercato.it nella giornata di ieri. Un’operazione che, tuttavia, presenta delle difficoltà per i blaugrana: la volontà sarebbe quella di strappare un prestito dal PSG, che invece vorrebbe una cessione tra i 30 e 35 milioni di euro.

In tutto questo scenario, quello che potrebbe essere più contento di tutti è Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese nelle ultime settimane ha ribadito a più riprese l’importanza di Alvaro Morata nello scacchiere bianconeri, esprimendo anche il proprio gradimento sulla permanenza dello spagnolo a Torino fino al termine della stagione. Con Icardi al Barcellona, non ci sarebbe nessuna possibilità di vedere Morata lontano dalla ‘Vecchia Signora’ a gennaio. Tutto un altro discorso per quanto riguarda l’estate, invece, dove la Juventus deve ancora decidere se riscattare o meno il suo Alvaro.