Calciomercato Juventus, doppio scambio con De Sciglio: addio anticipato

De Sciglio sul tavolo, affari in Spagna con Atletico Madrid o Valencia: possibile scambi in vista. Ecco la situazione

Una stagione non certo esaltante quella di Mattia De Sciglio. Il terzino italiano ha giocato poco con la maglia della Juventus. In Serie A sono fin qui 9 le presenze, per un totale di 440 minuti. In Champions League, invece, sono 2. Il calciatore nelle ultime uscite ha trovato, però, spazio, giocando tutti i 120 minuti della Supercoppa Italiana e andando a segno nella sfida di campionato, contro la Roma.

Il contratto di De Sciglio, si appresta a scadere e non è da escludere che faccia le valigie già a gennaio. Un suo addio nei prossimi giorni potrebbe permettere alla Juventus di monetizzare. Negli ultimi giorni, il nome dell’ex calciatore del Milan è stato accostato all’Atletico Madrid. I Colchoneros, come riporta As, stanno pensando a lui per sostituire Kieran Trippier, tornato in patria per vestire la maglia del Newcastle.

Attenzione, però, anche alla pista Valencia. I Pipistrelli hanno mostrato interesse per De Sciglio in passato. L’italiano potrebbe rappresentare un’alternativa a Daniel Wass, che piace proprio all’Atletico Madrid.

Juventus, affari in Spagna: due profili sul tavolo

La Juventus, come raccontato, non appare intenzionata a investire soldi freschi, in questa sessione di calciomercato. I rinforzi, però, servono davvero come il pane: le lacune mostrate, in questa prima parte di stagione non mancano. Massimiliano Allegri e i suoi uomini hanno sì centrato la qualificazione agli Ottavi di finale di Champions League, da prima della classe, mettendosi alle spalle i campioni del Chelsea, ma in campionato stanno faticando non poco. Dopo 21 giornate, la Juventus è al quinto posto, a tre punti dall’Atalanta, quarta, e ben 11 dall’Inter capolista (entrambe le squadre nerazzurre hanno una partita da recuperare). Davvero inaccettabile. Servono rinforzi a centrocampo ma anche in attacco.

I nomi fatti in questi giorni sono davvero parecchi. Attenzione ai possibili affare con Valencia e Atletico Madrid. Il cartellino di De Sciglio potrebbe così essere utilizzato per uno scambio: con i Pipistrelli potrebbe tornare di moda il nome dell’attaccante Maxi Gomez, autore due goal nella Liga in quindici partite; con i Colchoneros, invece, attenzione alla pista, che porterebbe, ad una vecchia conoscenza del calcio italiano, il centrocampista francese, classe 1993, Geoffrey Kondogbia.