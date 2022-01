Appuntamento su CMIT TV: alle 19 nuovo speciale di calciomercato e Fantacalcio, come sempre in diretta sul nostro canale Twitch

Nuovo appuntamento su CMIT TV: a partire dalle ore 19.00 saremo in diretta, come sempre sul canale Twitch di Calciomercato.it, per approfondire le ultime novità di mercato che riguardano le big di Serie A e non solo. Affronteremo anche lo Speciale Fantacalcio.

Conducono Giorgio Trobbiani e Martin Sartorio.