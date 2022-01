Ancora bufera sulla Juventus: “Tre giornate di squalifica”

Gli strascichi post Supercoppa si sentono ancora in casa Juventus. Dal gesto di Bonucci agli errori bianconeri con Allegri nel mirino

Brucia ancora in casa Juventus l’epilogo della Supercoppa Italiana persa al fotofinish contro l’Inter a San Siro. Un gol quello di Sanchez che ha portato poi, in seguito ad una serie di eventi, anche alla reazione furiosa di Bonucci a bordocampo, catturata dalle telecamere e punita con 10mila euro di multa.

Una decisione quella di non squalificare il difensore bianconero che ha fatto storcere il naso a molti, compreso il giornalista Giancarlo Padovan, che ha parlato a ‘Radio Punto Nuovo, soffermandosi proprio sulla gestione delle sanzioni: “Ricordo che Lucas Leiva disse all’addetto stampa del Milan, che suo malgrado vive in carrozzina, ‘stai zitto e stai lì per sempre’. 20 mila euro di multa. In base a quanto fatto da Bonucci e Lucas Leiva bisogna dare giornate di squalifica, e non multe. Spesso nel campo di gioco succedono e si dicono cose gravi. Quello di Lucas Leiva è grave quanto quello di Bonucci. C’è una disparità tra la gravità delle offese e le minacce pronunciate”.

Juventus, Padovan su Bonucci: “Andava squalificato” | Nel mirino anche Allegri

Bonucci quindi fa discutere sia per la reazione che per la mancata mano pesante nei suoi confronti. Padovan però ne ha anche per Massimiliano Allegri: “Sono sorpreso dal fatto che Allegri abbia avuto una sola giornata di squalifica. Ne avrebbe dovute prendere due o tre. Vengono dette troppe cose in campo. Penso che gli arbitri facciano spesso finta di niente. Capisco la rabbia ma non va bene: almeno una o due giornate di squalifica e per quanto riguarda Allegri una giornata è poca”.

A proposito ancora della squalifica di Allegri, il giornalista ha fatto un parallelo con un altro caso relativo ad un allenatore di Serie A: “Purtroppo ci sono due pesi e due misure, Spalletti per un applauso ha ricevuto due giornate”.

Le critiche non mancano quindi alla Juventus che dovrà affrontare domani sera l’Udinese per rialzare subito la testa dopo la supercoppa.