Nuovo ‘no’ per Djokovic dal governo australiano: annullato il visto

Continua a tenere banco il caso Djokovic agli Australian Open, nuovo colpo di scena: il governo australiano annulla il visto del tennista

Nuovo colpo di scena sul destino di Novak Djokovic agli Australian Open: il governo australiano ha annullato il visto del tennista numero uno al mondo per la seconda volta.

A prendere la decisione è stato il ministro dell’immigrazione australiano Hawke, che l’ha motivata in questo modo: “Decisione presa per proteggere i sacrifici degli australiani, quindi per motivi di salute nell’interesse pubblico”. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ora i legali di Djokovic potrebbero presentare l’appello contro l’annullamento del visto presso il circuito federale e il tribunale della famiglia. Per il momento, però, le porte dell’Australia restano chiuse per Nole.