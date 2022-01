Nani torna in Serie A | L’ex Manchester United è ad un passo

Nani è vicino al ritorno in Serie A: l’ex Manchester United e Lazio ad un passo. Tutti i dettagli

Il calciomercato invernale è entrato ufficialmente nel vivo con i primi colpi in entrata anche in Serie A. Protagoniste non solo le big.

La Fiorentina, ad esempio, si è già assicurata Ikoné e Piatek, subito in gol all’esordio con la maglia viola sul campo del Napoli nel match di ottavi di Coppa Italia vinto dalla squadra di Italiano. Anche il neopromosso Venezia di Paolo Zanetti ha messo a segno un importante colpo internazionale con l’arrivo di Michael Cuisance, a titolo definitivo dal Bayern Monaco. E il mercato dei lagunari non è affatto finito. L’ultimo sogno, infatti, si chiama Nani.

Calciomercato Venezia, Nani vicino | I dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il Venezia sarebbe vicinissimo a Luis Nani. Il giocatore ex Manchester United e Lazio sarebbe addirittura già arrivato in segreto in città per svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto.

Con i biancocelesti ha giocato solo 18 partite segnando 3 gol. Poi l’avventura in MLS con l’Orlando, conclusa con 31 reti in 71 partite. Ora, da svincolato, una nuova avventura nel campionato italiano. Nani si appresta a tornare in Serie A.