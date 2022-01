Allarme Dybala: “Già deciso di lasciare la Juventus”

Il rinnovo di Dybala continua a non arrivare. L’annuncio a sorpresa sul possibile addio alla Juventus

“Abbiamo detto che ci saremmo seduti di nuovo con i giocatori a febbraio, anche per prenderci il tempo di valutare. Ognuno deve guadagnarsi il proprio posto in squadra”.

“Ognuno deve dimostrare che vale il valore che gli si dà. Quindi senza se e senza ma, ognuno di noi, dirigenti, calciatori e allenatori, deve fare il suo dovere. E viene giudicato per questo”. Alla nuova domanda sul rinnovo di Paulo Dybala, Maurizio Arrivabene ha parlato così nel pre-partita di Roma-Juventus. L’amministratore delegato bianconero ha di fatto confermato l’ennesimo slittamento di una firma che continua a non arrivare. I segnali sono ancora di ottimismo, ma la dirigenza si è presa altro tempo per valutare. Le cifre e la durata del nuovo contratto non permettono margini di errore, e nel frattempo si rincorrono rumors e indiscrezione. Fernando Orsi, a ‘Radio Radio’, ha dichiarato: “Come qualità è forse il giocatore più forte della Serie A, ma bisogna fare anche un discorso economico. Come per tutti i giocatori che arrivano a gennaio-febbraio senza aver firmato, ci sono grandissime possibilità che Dybala vada via o che la Juve non gli rinnovi il contratto”.

Calciomercato Juve, l’annuncio sul rinnovo di Paulo Dybala

L’ex portiere ha poi proseguito: “Se ancora stanno pensando se sia decisivo o meno? Io non penso… Si stanno chiedendo se riesce a giocare 25-30 partite a campionato. Io penso che Dybala possa andar via, a meno che non accetti un ingaggio da 6/6.5 milioni di euro, ma se insiste a chiedere 10 non si può fare. Secondo me qualcosa di deciso già c’è ed è più per partire che per rimanere”.

Nuovi dubbi, dunque, sul futuro del numero 10 della Juventus. In ogni caso, c’è ancora ottimismo in casa bianconera: Dybala vuole il rinnovo e la società vuole blindare l’argentino. La sua permanenza a Torino, almeno per il momento, non è in discussione.