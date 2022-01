Panchina in bilico in Serie A: ore decisive per l’esonero

La Serie A potrebbe vedere un nuovo esonero nelle prossime giornate: ore decisive per una panchina bollente

Il ritorno di Shevchenko nel calcio italiano era molto atteso, ma il sodalizio con il club ligure sembra essere nato sotto una cattiva stella: riflessioni in corso.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Genoa starebbe valutando la possibilità di separarsi in maniera ‘dolce’ dal tecnico ucraino. Un addio che potrebbe essere attuato già dopo la sfida di Coppa Italia contro il Milan, il club del destino per ‘Sheva’. Il nuovo direttore dell’area tecnica Spors starebbe già vagliando delle alternative, ma non vorrebbe rompere in maniera brusca con l’attuale allenatore. Per Shevchenko, sempre secondo la rosea, si potrebbero spalancare le porte della nazionale polacca. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, la Polonia sta valutando Pirlo e diversi altri profili per la propria selezione. L’avventura in Serie A dell’ex bomber potrebbe essere già arrivata al capolinea.