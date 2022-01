Muore a 65 anni David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo

E’ morto questa notte David Sassoli: il presidente del Parlamento Europeo ed ex giornalista stroncato da una malattia

L’Italia e l’Europa piangono la scomparsa di David Sassoli. Il presidente del Parlamento Europeo è deceduto questa notte, all’età di 65 anni, al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone.

Sassoli era ricoverato dal 26 dicembre per gravi complicazioni derivanti da una disfunzione del sistema immunitario. Già a settembre, aveva dovuto ricorrere per diversi giorni alle cure ospedaliere per via di una grave forma di polmonite da legionella.

Dal 3 luglio 2019, ricopriva a Strasburgo la carica di presidente del Parlamento Europeo. Il suo mandato era in scadenza a breve e aveva già annunciato che non si sarebbe ricandidato. Nel 2009 si era dato alla politica come parlamentare europeo, dopo una lunga carriera come giornalista radiotelevisivo. Storico conduttore del TG1 nei primi anni Duemila, ne era stato vicedirettore tra il 2006 e il 2009.