Calciomercato Juventus, svolta in attacco: il sì in settimana

Novità dalla Spagna in merito all’attaccante: i bianconeri potrebbe presto ricevere il via libera dal francese

La Juventus non può certamente essere soddisfatta del proprio andamento stagionale in Serie A. I bianconeri dopo 21 partite di campionato si trovano a ben 11 punti di distanza dalla vetta, occupata dall’Inter, che deve recuperare una partita, contro il Bologna.

L’obiettivo Scudetto non sembra più alla portata degli uomini di Massimiliano Allegri, che fanno la corsa al quarto posto dell’Atalanta (una partita in meno), distante tre lunghezze. Andando a guardare i numeri ci si rende subito conto, nonostante i quattro gol realizzati contro la Roma, che il problema maggiore di Dybala e compagni è proprio legato alle reti.

Davvero troppo pochi i 32 centri fatti in 21 partite. Se la difesa è tra le migliori, lo stesso non si può dire per l’attacco. Il Milan ne ha fatti 14 in più, l’Inter addirittura 19. Numeri che fanno riflettere e che spingono a pensare che la Juventus cambierà molto in attacco.

Sono diversi i profili nel mirino del club bianconero. Il sogno si chiama Dusan Vlahovic ma sta sempre più prendendo terreno Scamacca, certamente più facile da raggiungere ma si guarda anche sugli esterni. L’infortunio di Federico Chiesa ha certamente peggiorato la situazione e non è un caso che si guarda ad altri profili. Azmoun è un calciatore che piace per l’immediato. Un affare low cost, visto il contratto in scadenza a giugno, che può arrivare subito.

Calciomercato Juventus, colpo Dembele: le ultime dalla Spagna

Per l’estate ci sono tanti calciatori che piacciono. Uno di questi è sicuramente Ousmane Dembele. Il classe 1997 del Barcellona è un’occasione di mercato, essendo in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Nei giorni scorsi si era parlato, addirittura, di un accordo raggiunto tra le parti. Oggi dalla Spagna arrivano altre notizie: oltre ai malumori dell’agente del calciatore, ‘Mundo Deportivo’ riporta che sono giorni chiave per il futuro di Dembele. Già la prossima settimana – si augura il club blaugrana – dovrebbe arrivare una risposta da parte dell’attaccante, all’offerta formulata. C’è ottimismo affinché arrivi un sì ma allo stesso c’è la ferma convinzione che difficilmente si potrà formulare un’offerta migliore. La Juventus dunque è in attesa di novità. Arriverà il via libera definitivo?