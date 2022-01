Juventus, Chiesa è arrivato al J-Medical | Ansia per l'infortunio al ginocchio

Arrivano primi aggiornamenti importanti per quanto riguarda le condizioni di Federico Chiesa. L’esterno d’attacco è arrivato al J-Medical

Federico Chiesa e una stagione fatta di alti e bassi, ma anche tanta sfortuna dopo il trionfo a Euro 2020 con l’Italia.

L’attaccante della Juventus, nella partita di ieri contro la Roma, è dovuto uscire, intorno al trentesimo, per un infortunio al ginocchio sinistro. Oggi è giornata di esami per l’ex Fiorentina: di seguito tutti gli aggiornamenti.

11:44 – Chiesa ha terminato gli esami al J-Medical, dopo un’ora abbondante. Si attende il report della Juventus.

10:29 – Chiesa è arrivato al J-Medical per i controlli del caso, dopo l’infortunio al ginocchio sinistro accusato contro la Roma.

Il tutto è avvenuto dopo un duro intervento di Chris Smalling, in cui l’articolazione dell’ex Fiorentina ha subito una distorsione. Ora occorre valutare l’entità dello stop e si teme l’interessamento dei legamenti. Per questo, proprio in questi minuti l’attaccante è arrivato al J-Medical per i controlli del caso.

Juventus, Chiesa e l’infortunio al ginocchio: gli aggiornamenti

Sono, quindi, ore di attesa e di ansia per i tifosi della Juventus – e non solo -, per comprendere il futuro sul campo del campione italiano. Di certo, le sensazioni non sono positive, visto il contrasto in cui l’attaccante bianconero ha avuto la peggio. Il ginocchio è rimasto ‘sotto’ il corpo di Smalling e fin da subito le sue condizioni hanno destato grande preoccupazione. Ora non resta da attendere il responso degli esami per capire i tempi di recupero e anche gli eventuali interventi della Juventus in ottica calciomercato.