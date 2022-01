Coronavirus, bollettino 10 gennaio: ancora molto elevato il numero di contagi e morti, gli attuali positivi sfondano quota 2 milioni

Numeri ancora preoccupanti nel nuovo bollettino odierno sull’andamento della pandemia di coronavirus nel nostro paese. Ancora oltre 100mila nuovi casi, per la precisione 101.762 nelle ultime 24 ore. 17.581 i casi in Lombardia, 14.194 in Emilia Romagna e 13.107 in Campania. I contagi totali in Italia dall’inizio della pandemia salgono a oltre 7 milioni e mezzo.

227 i decessi odierni, che portano il computo totale a 139.265. In aumento anche gli altri indici: +693 ricoverati nei reparti ordinari (totale a 16.340), +11 terapie intensive (totale 1.606, nuovi ingressi del giorno 114). Gli attuali positivi (+60.618) superano quota 2 milioni (2.004.597). I guariti odierni sono invece 56.560.