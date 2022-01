Napoli, buone notizie | UFFICIALE, Spalletti negativo al Covid-19

Dopo le tante assenze patite nelle scorse settimane, in particolare nel match contro la Juventus, arriva una buona notizie per il Napoli e Spalletti

La negativizzazione di Victor Osimhen non è l’unica lieta novella arrivata oggi in casa Napoli. Infatti, come comunicato attraverso il proprio account Twitter ufficiale, anche l’allenatore Luciano Spalletti è risultato negativo al test per la ricerca del Covid-19.

Il tecnico dei partonopei era stato costretto a saltare, al pari di altri calciatori della squadra campana, alla trasferta dell’Epifania contro la Juventus all’Allianz Stadium. Adesso il Napoli, che alle 16.30 affronterà la Sampdoria di Roberto D’Aversa nel match valido pe la ventunesima giornata del campionato di Serie A, potrebbe ritrovare in panchina il suo condottiero a stretto giro di posta.