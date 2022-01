UFFICIALE | Napoli, guarito dal Covid: c’è il comunicato

Dopo le positività emerse ieri di Koulibaly e Zielinski, il Napoli può sorridere per la guarigione di uno dei calciatori di Spalletti

Il Napoli può sorridere dopo le positività emerse ieri: la domenica si apre con il risultato negativo del test cui si è sottoposto Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano è guarito dal coronavirus e, come si legge nel comunicato diramato dalla società partenopea, può ora rientrare in Italia. Il calciatore, che non prenderà parte alla coppa d’Africa, dovrà ora sottoporsi alla visita di controllo per l’intervento subito al volto dopo l’infortunio patito nella gara contro l’Inter di novembre. Soltanto dopo essere stato visitato saranno più chiari i tempi di recupero che, all’indomani dell’intervento, erano stati quantificati in novanta giorni.

Napoli, quante assenze: gli indisponibili

Spalletti, anche lui positivo al Covid, intanto avrà scelte obbligate per la gara di questo pomeriggio contro la Sampdoria. Il tecnico toscano potrà recuperare Fabian Ruiz e avrà un Tuanzebe in più, ma entrambi non al massimo della condizioni. La lista degli indisponibili è particolarmente lunga: da Meret a Mario Rui, passando per Koulibaly, Zielinski, Anguissa, Lozano, Malcuit, Ounas, oltre allo stesso Osimhen.