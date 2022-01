La Juventus è a caccia di rinforzi di qualità e, dalla Spagna, rilanciano la pista che porta a un vecchio pallino: sarebbe un intreccio inaspettato con Paqueta

La Juventus non ha ancora piazzato colpi di calciomercato in questa finestra invernale. Le priorità sarebbero, sulla carta, sostanzialmente due, ovvero il centrocampista e l’attaccante. Le strategie bianconero, però, al momento sembrano non prevedere grandi rinforzi, comunque subordinati a qualche addio.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, clima tesissimo negli spogliatoi: rivelazioni shock

Come quello di Aaron Ramsey, fresco eletto Calciobidone 2021, che continua a piacere in Inghilterra. Ha un ingaggio alto, piazzarlo non è facile ma la sua cessione darebbe parecchio respiro al bilancio bianconero. In attacco, invece, sembra momentaneamente bloccata la trattativa per Morata con il Barcellona, anche se in Spagna continuano a ribadire che la pista è ancora apertissima. Con Kean e Dybala, insieme al ritorno di Chiesa e Kaio Jorge, il reparto sembra pieno. Ma a mancare continua a essere la qualità, il supporto dei centrocampisti in zona gol. Arthur è desaparecido, Locatelli ha altre caratteristiche, Rabiot non è cresciuto e McKennie non è sembre affidabile.

Calciomercato, la Juventus non perde di vista Wijnaldum: lo manda Paqueta

Uno dei nomi più affascinanti sul mercato è quello di Georginio Wijnaldum, centrocampista del PSG che ha vissuto una prima parte di stagione molto poco brillante, quasi sempre presente in campo ma per Pochettino non è un titolare. Anzi, il feeling tra i due non è mai scoccato e lo stesso ex Liverpool non ha mai nascosto il suo malcontento per la situazione. Era arrivato in estate da svincolato di lusso, il PSG aveva battuto Barcellona e anche Juventus. E, secondo ‘Don Balon’, per lui – in caso l’addio si concretizzasse – ci sarebbero le offerte del Newcastle e proprio dei bianconeri. In aiuto di Allegri arriverebbe Lucas Paqueta, ex promessa del Milan che sta facendo invece benissimo al Lione.

LEGGI ANCHE >>> De Ligt via dalla Juventus: scambio alla pari o 60 milioni

Lo scorso anno ha segnato 10 gol, in questa stagione è già a 7, ma oltre ai numeri è protagonista assoluto in campo. All’OL si sta dimostrando giocatore dal grandissimo potenziale, il PSG ha messo gli occhi su di lui da tempo, lo segue e potrebbe essere lui il primo colpo del 2022. A caldeggiare il suo arrivo sarebbe soprattutto Neymar, molto amico di Paqueta e ovviamente compagno di nazionale. La questione è ovviamente economica, dal momento che a Leonardo servirebbero almeno 40 milioni, sia per la qualità del giocatore che per l’età (24 anni) e il contratto fino al 2025. Se dovesse arrivare sarebbe quasi inevitabile l’addio di Wijnaldum, con la Juventus – secondo le indiscrezioni del portale spagnolo – pronta di nuovo a provarci.