Coronavirus, bollettino 8 gennaio: 197.552 nuovi casi e 184 decessi

Diramato dal Ministero della Salute il bollettino sul coronavirus di oggi 8 gennaio 2022: 197.552 nuovi casi, 184 i decessi

Il Ministero della Salute ha diramato i dati del bollettino relativi alla giornata di oggi, sabato 8 gennaio. Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono stati 197.552 casi (ieri sono stati 108.304). Il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 in Italia sale così ad almeno 7.281.297 dall’inizio dell’epidemia (compresi guariti e morti). I decessi comunicati oggi sono 184 contro i 223 di ieri, per un totale di 138.881 vittime da febbraio 2020. Le persone attualmente positive sono 1.818.893.

Sono 1.220.266 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 492.172. Il tasso di positività è al 16,2% , ieri era al 22%.

Per l’undicesima settimana consecutiva, si conferma in Italia “Un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione” si legge nell’Aggiornamento nazionale sull’epidemia in Italia dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Sempre in aumento il dato dei ricoveri sia ne reparti ordinari che in terapia intensiva: le persone ricoverate nelle unità di TI sono 58 in più con 154 ingressi del giorno e salgono a un totale di 1.557, mentre i ricoveri ordinari sono 339 in più, 14.930 in totale. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 52.529 (ieri 27.582), per un totale di 5.323.523, mentre gli attualmente positivi crescono di 144.822 unità (ieri 80.492) arrivando al picco di 1.818.893.