I consigli al Fantacalcio per la ventunesima giornata di Serie A!

Chi schierare al fantacalcio, alla ventunesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

Non si ferma più il campionato italiano di Serie A che, fra rinvii e dubbi, si affaccia ad una nuova giornata, la ventunesima, con molte sfide in programma.

Nel nostro pezzo di consigli per il Fantacalcio vi daremo tutte le formazioni con tutti i nostri suggerimenti per questo turno nonostante i possibili rinvii, anche in vista di quelle che saranno le decisioni delle varie ASL e della Lega Calcio.

Fantacalcio, i consigli per la 21esima giornata

Empoli-Sassuolo domenica ore 12.30

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco. All. Andreazzoli.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Harroui; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel. All. Dionisi.

Hot: Di Francesco sembra in grande forma. Berardi è una certezza

Not: Rogerio non è uomo da bonus

Sorpresa: Stojanovic non sta deludendo

Venezia-Milan domenica ore 12.30

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

Hot: Busio e Tonali, garanzie a centrocampo

Not: Vacca riceve troppi cartellini

Sorpresa: Rafael Leao è da mettere

Cagliari-Bologna domenica ore 14.30

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. All. Mazzarri.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Soumaoro, Theathe; De Silvestri, Svanberg, Soriano, Dijks; Skov Olsen, Sansone; Arnautovic. All. Mihajlovic.

Hot: Joao Pedro è in una forma clamorosa. Ok Svanberg

Not: Non fidatevi di Bellanova

Sorpresa: Pavoletti può entrare in striscia

Torino-Fiorentina domenica ore 14.30

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.

Hot: Brekalo è la certezza, così come Vlahovic

Not: Djidji può andare in difficoltà

Sorpresa: Nico Gonzalez può mordere in trasferta

Napoli-Sampdoria domenica ore 16.30

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Domenichini

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Dragusin, Chabot, Murru; Bereszynski, Yepes, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Quagliarella. All. D’Aversa.

Hot: Mertens non delude mai. Quagliarella a Napoli va schierato

Not: Chabot non ci ispira

Sorpresa: Non si può rinunciare a Gabbiadini

UDINESE-ATALANTA domenica ore 16:30

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, De Maio; Perez, Walace, Jajalo, Arslan, Molina; Beto, Deulofeu. All. Cioffi.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All. Gasperini.

Hot: Pasalic porta bonus! Sì a Deulofeu e Malinovskyi

Not: Becao si può lasciare fuori

Sorpresa: Col rinvio è d’obbligo pensare di schierare Zapata

GENOA-SPEZIA domenica ore 18:30

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Bani, Vasquez; Hefti, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Caicedo, Destro. All. Shevchenko.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Sala, Bastoni, Reca; Verde, Antiste. All. Thiago Motta.

Hot: Destro non si discute. Cambiaso e Reca faranno bene

Not: Nikolaou non offre garanzie

Sorpresa: Caicedo per diventare protagonista

ROMA-JUVENTUS domenica ore 18:30

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Kumbulla, Ibanez; Maitland-Niles, Veretout, Pellegrini, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur; Dybala, Morata, Chiesa. All. Allegri.

Hot: Pellegrini e Dybala faranno meglio rispetto all’ultima gara. Sì a Cuadrado e Smalling

Not: Vina continua a convincerci poco

Sorpresa: Attenzione a De Sciglio. Può tirare il coniglio dal cilindro

INTER-LAZIO domenica ore 20:45

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

Hot: Perisic-Savic sono una garanzia. Felipe Anderson sta tornando. Ok Barella

Not: Patric è destinato a soffrire tantissimo

Sorpresa: Non date per finito Vidal ma la sorpresa può essere Gagliardini

VERONA-SALERNITANA domenica ore 20:45

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Casale; Tameze, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Veseli, Gyomber, Bogdan; Zortea, M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Bonazzoli, Ribery. All. Colantuono.

Hot: Simeone vuole rispondere a Caprari. Sì a Barak e Lazovic. Può salvarsi Bonazzoli

Not: Gyomber non è una buona idea

Sorpresa: Ilic è da tempo che non porta bonus, rilanciatelo