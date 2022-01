Accordo trovato, lascia il Cagliari: ma c’è ancora un ostacolo

Il Cagliari potrebbe perdere uno dei suoi leader difensivi a breve: c’è già l’accordo con il nuovo club, ma c’è ancora un ostacolo

La prima metà di stagione per il Cagliari è stato un vero e proprio incubo. I sardi infatti dopo 19 giornate si sono trovati al penultimo posto in classifica, con la zona salvezza molto distante. Il 2022 però per la squadra di Mazzarri è iniziata con un piglio diverso, conquistando la vittoria contro la Sampdoria in trasferta e portandosi a tre punti dalla zona salvezza.

Il club rossoblu però durante questa sessione invernale di calciomercato sembrerebbe ad un passo da perdere uno dei suoi leader difensivi. L’accordo tra il giocatore e il nuovo club c’è già, ma manca ancora un ostacolo da superare.

Cagliari, Godin verso l’Atletico Mineiro: manca ancora un accordo

Sembra essere iniziato con il piede giusto il 2022 per il Cagliari. L’importante vittoria contro la Sampdoria può dare ai sardi la scossa giusta per cercare di raggiungere la salvezza. Le brutte notizie però sembrerebbero arrivare dal calciomercato invernale. Infatti il difensore centrale Diego Godin sembrerebbe intenzionato a lasciare il Cagliari già a gennaio.

Secondo quanto riportato da ‘ESPN Brasil’, il difensore uruguaiano avrebbe trovato l’accordo con l’Atletico Mineiro per il trasferimento immediato. Godin però ha ancora un contratto fino al 2023 con il Cagliari e mancherebbe proprio l’accordo tra i club al momento. Dunque l’intenzione del difensore sembrerebbe chiara, ma al momento il Cagliari ancora non sembrerebbe pronto a lasciarlo andare.