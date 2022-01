CMIT TV | TG mercato e Speciale Serie A: SEGUI la DIRETTA!

Appuntamento su CMIT TV: alle 14.30 nuovo speciale di calciomercato, come sempre in diretta sul nostro canale Twitch

Nuovo appuntamento su CMIT TV: a partire dalle ore 14.30 saremo in diretta come sempre sul canale Twitch di Calciomercato.it per approfondire le ultime novità di mercato, dall’Inter alla Roma passando per il Milan verso la ripresa del campionato di Serie A. Analizzeremo i principali temi emersi dall’20esimo turno di campionato, che ha visto la Juventus pareggiare contro il Napoli, e comporremo la top 11 di giornata.

Conduce Riccardo Meloni, affiancato da Mario Petillo e dal nostro inviato Giorgio Musso.