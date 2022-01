Caos Juventus-Napoli, nuovo ribaltone: gli azzurri possono sperare

Nuovo capitolo per Juventus-Napoli: gli azzurri potrebbero recuperare tre calciatori all’ultimo minuto, gli aggiornamenti

Caos totale in Serie A per il ritorno dell’emergenza covid. Quattro partite saltate con Juventus-Napoli che dovrebbe giocarsi ma con gli azzurri fortemente rimaneggiati.

Proprio su questa partita potrebbe esserci una novità rispetto a quanto detto nelle ultime ore. I partenopei all’arrivo a Torino hanno ricevuto il provvedimento dell’ASL 2 che disponeva la quarantena per Zielinski, Rrhamani e Lobotka, i tre calciatori che non avevano ricevuto la dose booster di vaccino. Una decisione che è stata letta, come logica vuole, come l’impossibilità per i tre giocatori di scendere in campo questa sera all’Allianz Stadium, rendendo ancora più difficile la situazione per Spalletti (anche lui positivo e quindi rimasto a Napoli).

LEGGI ANCHE >>> Non solo Juventus-Napoli: “Altre gare a rischio, il campionato va fermato!”

Juventus-Napoli, possibile sorpresa: Zielinski, Rrhamani e Lobotka in campo

Ora però arriva una nuova presa di posizione che potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo quanto si legge sul ‘corriere.it’, il Napoli è intenzionato a mandare in campo Lobotka, Rrhamani e Zielinski. Il motivo è da ricercare nella convinzione del club di De Laurentiis che la nuova normativa varata il 30 dicembre dal Governo entrerà in vigore dal prossimo 10 gennaio.

Situazione ancora in divenire comunque, anche se la Lega ha già fatto pervenire la sua presa di posizione: si gioca, in ogni caso, fin quando ci sono 13 giocatori a disposizione. Questa la linea che dovrebbe prevedere la disputa anche questa sera di Juventus-Napoli, con il rischio rinvio che si allontana con il passare delle ore. Resta da capire quale sarà la formazione che gli azzurri potranno mandare in campo: senza i tre calciatori messi in quarantena, i partenopei dovrebbero far affidamento ai calciatori della Primavera per la sfida dell’Allianz Stadium. Situazione ingarbugliata e in continuo aggiornamento.