Calciomercato Juve, decisione già presa | Ha convinto Allegri

Calciomercato Juve: deciso il futuro di un bianconero. Non si muove a gennaio. Tutti i dettagli

Ritorna la Serie A nonostante l’allarme Covid e con il calciomercato sempre sullo sfondo. Ad infiammare i primi giorni della sessione invernale è stata anche la Juventus, dalla questione Morata al ritorno di fiamma per Icardi.

“Morata non parte. Lo scorso anno ha fatto 21 gol e quest’anno ne ha fatti sette senza tirare un rigore. Alvaro è un giocatore importante e sono contento. Ho parlato con lui e ho detto tu non vai via quindi rimane con entusiasmo. Deve stare sereno e tranquillo. Credo che al 99 per cento la rosa resterà così”, ha annunciato ieri in conferenza stampa Massimiliano Allegri. Salvo sorprese, dunque, l’attaccante spagnolo resterà a Torino fino al termine della stagione. In ogni caso il suo futuro rimane in bilico in vista dell’estate, con il club bianconero che non sembra intenzionato a riscattare il giocatore dall’Atletico Madrid per 35 milioni di euro. Almeno per gennaio è invece deciso il futuro di un altro bianconero: ha convinto Allegri e resterà alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Arthur rimane a gennaio: i dettagli

Arthur non lascerà più la Juventus a gennaio e sarà tolto dal mercato. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il centrocampista brasiliano avrebbe convinto Allegri e la Juve grazie alle buone prestazioni offerte in campo nelle ultime partite del 2021.