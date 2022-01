CMIT TV | TG mercato e Speciale Fantacalcio: segui la diretta!

Appuntamento su CMIT TV: alle 15 nuovo speciale di calciomercato, come sempre in diretta sul nostro canale Twitch

Nuovo appuntamento su CMIT TV: a partire dalle ore 15.00 saremo in diretta come sempre sul canale Twitch di Calciomercato.it per approfondire le ultime novità di mercato, dall’Inter alla Roma passando per il Milan verso la ripresa del campionato di Serie A. Affronteremo anche lo Speciale Fantacalcio, e non mancheranno aggiornamenti sul big match tra Juventus e Napoli e l’addio di Lorenzo Insigne.

Conduce Riccardo Meloni, affiancato dalla nostra direttrice Eleonora Trotta e da Ciro Troise. Come ospiti ci saranno Carmine Cassandra di ‘Fantacalcio.it’, Franco Leonetti di ‘RadioBianconera’ e Vincenzo La Corte di ‘Calciocatania.com’.