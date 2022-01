CMIT TV | TG mercato e Speciale Fantacalcio: SEGUI la DIRETTA!

Appuntamento su CMIT TV: alle 19 nuovo speciale di calciomercato, come sempre in diretta sul nostro canale Twitch

Nuovo appuntamento su CMIT TV: a partire dalle ore 19.00 saremo in diretta come sempre sul canale Twitch di Calciomercato.it per approfondire le ultime novità di mercato, dall’Inter alla Roma passando per il Milan verso la ripresa del campionato di Serie A. Affronteremo anche lo Speciale Fantacalcio, e non mancheranno aggiornamenti sui big match Juventus–Napoli e Milan-Roma. Così come non mancheranno le ultime novità di mercato, italiano ed estero.

In conduzione ci sarà Marco Giordano, affiancato dai nostri esperti fantacalcisti di redazione Martin Sartorio e Giorgio Trobbiani. Con loro anche Giuseppe Barone, sempre dalla nostra redazione.