Nota UFFICIALE: si è negativizzato | Ci sarà per Juventus-Napoli

Mentre imperversa l’emergenza Covid sulla Serie A, arriva una buona notizia: il giocatore si è negativizzato e ci sarà per Juventus-Napoli

Continua l’emergenza Coronavirus che, nelle ultime settimane, sta vedendo una quantità di positivi anche all’interno dei club di Serie A: oggi arriva una buona notizia.

Dopo l’annuncio sulla positività al Covid di Luciano Spalletti, arrivata nella giornata di ieri, oggi il Napoli ha diramato una nota ufficiale: “Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già stata riscontrata in Macedonia ieri prima del rientro in Italia”. Il giocatore, quindi, riuscirà ad essere presente per la sfida contro la Juventus. In ogni caso, in queste ore, continua a tenere banco il possibile rinvio del big match: questa notizia, però, potrebbe aiutare ad alleggerire la situazione.