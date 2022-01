Serie A, UFFICIALE: un altro positivo prima della ripresa

Continuano ad aumentare i positivi al Covid in Serie A: un altro caso ufficiale alla vigilia della ripresa del campionato

Continuano purtroppo a crescere i casi Covid all’interno del nostro calcio. Un trend che ovviamente va avanti da diverse settimane in tutta Europa e che già in diversi campionati ha portato conseguenze. Come il rinvio di molte partite, vedi la Premier League così come la Serie B per restare in Italia.

Alla vigilia della ripresa del campionato i numeri sono abbastanza preoccupanti, la lista di positivi si allunga ogni giorno e sono tante le società particolarmente colpite con più di 5 casi all’interno della rosa dei calciatori. Dalla Salernitana al Torino, l’Udinese, il Verona e in questi minuti anche il Bologna che ha registrato quattro nuovi indisponibili per Covid. Di questi club, i campani – dopo essere stati fermati per il match contro l’Udinese a cui non si sono effettivamente presentati – hanno chiesto il rinvio della partita contro il Venezia. Al momento, però, la Lega Serie A ha risposto picche, confermando in toto il calendario della prossima giornata. Juve-Napoli compresa.

Genoa, un altro positivo al Covid prima del Sassuolo: il comunicato

Intanto in questi minuti anche il Genoa ha fatto registrare un altro caso Covid. A comunicarlo è stato lo stesso Grifone: “Il Genoa Cfc comunica che nella giornata di oggi un giocatore della Prima Squadra è risultato positivo alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare. Il tesserato è stato posto in isolamento domiciliare e le Autorità Sanitarie competenti sono state prontamente informate”. Si tratta quindi di un calciatore, il quarto positivo per i rossoblù dopo Serpe, Criscito e un altro di cui non è stato annunciato il nome, così come avvenuto per questo nuovo caso. A cui si aggiunge l’allenatore Shevchenko. Domani alle 16.30 il match in casa del Sassuolo per un Genoa che ha disperato bisogno di punti salvezza.