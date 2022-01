L’Atalanta tra presente e futuro: doppio colpo in prospettiva

Dopo Boga dal Sassuolo, l’Atalanta ha chiuso per due grandi talenti dell’Est Europa

Non solo per il presente, in questo calciomercato di gennaio l’Atalanta è al lavoro anche in prospettiva futura.

Dopo Boga dal Sassuolo, infatti, il club orobico ha messo le mani su due grandi talenti dell’Est Europa: trattasi dei classe 2005 Piotr Pardel e Martin Parilla.

Il primo è un portiere polacco alto 193 cm, proveniente dal Fase Szczecin; il secondo una mezz’ala offensiva, un numero dieci di piede destro arrivata dal DAC Dunajska Streda. I loro contratti sono già stati depositati.