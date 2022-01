CMIT TV | Speciale Calciomercato: segui la diretta delle 19!

Nuovo appuntamento con la CMIT TV: stasera alle 19 speciale calciomercato, in diretta sul nostro canale Twitch

Nuovo appuntamento su CMIT TV: a partire dalle ore 19.00 saremo in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it per raccontarvi e approfondire le ultime novità di calciomercato, dall’Inter al Napoli passando per il Milan. Non mancheranno gli ultimi aggiornamenti sull’intreccio Morata-Icardi in casa Juventus.

Conduce Marco Giordano, affiancato dai nostri Alessio Lento, Mario Petillo e Giulia Giroldini. Come ospiti ci saranno Fabio Bergomi, Sasha RAS e Francesca Di Mauro.