Juventus, “rinnova o va in tribuna” | Spunta il pre-contratto col top club

Ultime di calciomercato Juventus sul big in scadenza di contratto alla fine di questa stagione. Rischio rottura e conseguente divorzio

Il rischio rottura è altissimo perché continua a non rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Juventus spettatrice interessata, anche se le cifre in ballo (superano la doppia cifra) sono altissime e poi c’è una new entry che di certo non farà piacere anche ai bianconeri.

Stiamo parlando di Ousmane Dembele, in scadenza a giugno con il Barcellona. Per il prolungamento nessuna svolta, anzi negli ultimissimi giorni i blaugrana non hanno nascosto il malcontento derivante da una trattativa ormai diventata telenovela. Firma, anzi no. Forse sì, di nuovo no. E il francese resta una ghiotta occasione per le big europee. Il Barça intanto sarebbe stata chiara con lui e il suo agente: se non arriva il benedetto rinnovo in tempi brevi, come riporta ‘tofofichaes.com’, verranno prese decisioni drastiche. Una su tutte, la tribuna per questi ultimi cinque mesi di stagione.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus, l’idea Kulusevski-Siviglia non scalda: le ultime

Calciomercato Juventus, Psg in pressing su Dembele

Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, certo è che su Dembele adesso è piombato pure il Paris Saint-Germain. Il classe ’97 potrebbe raccogliere la pesante eredità di Mbappe, destinato al Real Madrid. I francesi sarebbero in forte pressing sull’agente Sissoko, pronti in sostanza a chiudere facendo firmare a Dembele (ora guadagna sugli 11 milioni) un pre-contratto. Tutto a scapito degli altri potenziali acquirenti, Juve inclusa.