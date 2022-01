Calciomercato, UFFICIALE: colpo dal Bayern Monaco

Dal Bayern Monaco alla Serie A: ufficializzato l’arrivo a Venezia di Michael Cuisance, il comunicato del club lagunare

Dal Bayern Monaco alla Serie A. Il Venezia ha ufficializzato l’acquisto di Michael Cuisance, 22 anni, centrocampista francese. Il calciatore ha firmato con il club lagunare fino al 30 giugno 2025.

Cresciuto nelle giovanili dello Strasburgo, in carriera ha vestito anche le maglie di Schiltigheim e Nancy, prima di trasferirsi in Bundesliga con il Borussia Moenchengladbach. Qui diventa il più giovane titolare del club in Bundesliga e colleziona al primo anno 24 presenze. Nel 2019 il trasferimento al Bayern Monaco con cui prende parte parte alla stagione del Triplete con dieci presenze e un gol. Lo scorso anno ha giocato in prestito con il Marsiglia in Ligue 1 con due reti in campionato. Quest’anno il ritorno in Baviera con soltanto due apparizioni prima del trasferimento, ufficializzato oggi, al Venezia.

Calciomercato Venezia, UFFICIALE: Cuisance dal Bayern

La squadra di Zanetti è attualmente sedicesima in campionato con sei punti di distacco dalla zona pericolo anche se prima di Natale non vivevano un periodo particolarmente fortunato. Sconfitti dalla Lazio, hanno collezionato due punti in sei partite con l’ultima vittoria che risale a metà novembre (contro il Bologna in trasferta). Ora la ripresa con il rinforzo Cuisance.