Ritorno a sorpresa per Pirlo | Il tecnico si candida per la panchina

Andrea Pirlo può tornare in panchina, ipotesi prestigiosa per l’ex allenatore della Juventus: la candidatura

Il calciomercato entra nel vivo in questo mese di gennaio non soltanto per i giocatori, ma anche per gli allenatori. Novità importanti in vista per alcune panchine, che potrebbero riguardare anche Andrea Pirlo.

Dopo un’annata difficile alla Juventus, ma conclusa comunque con la qualificazione in Champions League, la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa italiana, l’allenatore vuole rimettersi in gioco ed è alla ricerca dell’occasione giusta. In autunno, ha cullato la clamorosa ipotesi Barcellona, che però non si è concretizzata. I blaugrana hanno scelto di puntare su Xavi, lui invece è ancora in cerca di una nuova panchina per dimostrare le sue doti. Come raccontato da Calciomercato.it qualche giorno fa, per Pirlo è viva l’ipotesi Benfica. Ma non sarebbe l’unica pista.

Pirlo a caccia dei Mondiali: si propone per la panchina di una nazionale

Secondo il giornalista polacco Piotr Kozminski, infatti, l’ex centrocampista si sarebbe candidato per la panchina della Polonia. La nazionale biancorossa, che si giocherà negli spareggi di marzo un posto ai Mondiali 2022, è rimasta orfana di Paulo Sousa, che ha lasciato per accettare la proposta del Flamengo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, l’attaccante cambia ‘volto’: novità in arrivo

La federazione, che non vuole assolutamente fallire l’appuntamento iridato, va in cerca di un tecnico che sia in grado in poco tempo di mettere le basi per vincere gli spareggi e ricompattare il gruppo. Sarebbe stato lo stesso Pirlo a candidarsi chiamando direttamente i vertici del calcio polacco. Un’esperienza da CT sarebbe molto intrigante e gli darebbe visibilità internazionale, soprattutto nel caso in cui la missione della qualificazione al Qatar dovesse riuscire.